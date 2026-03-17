Martedì 17 marzo 2026 alle 19:03 si è svolto a Campo a Mare un incontro presso la sede delle liste civiche, con la partecipazione di cittadini interessati al referendum sulla giustizia. Durante l’evento, esperti hanno illustrato le posizioni a favore e contro la riforma, offrendo spiegazioni sui punti principali del voto. L’assemblea ha visto una buona affluenza di pubblico, che ha ascoltato le diverse interpretazioni senza interventi immediati.

La serata di martedì 17 marzo 2026 alle ore 19:03 si è svolta presso la sede delle liste civiche a Campo a Mare, con un’attenzione dei cittadini che ha riempito lo spazio dedicato all’incontro. Il tema centrale della discussione è stato il referendum sulla giustizia e la separazione delle carriere nella magistratura, affrontato attraverso un confronto pubblico organizzato da Fare per Roseto, Roseto al Centro, Insieme per Roseto e Grande Roseto. L’obiettivo dichiarato dai promotori non era orientare il voto, ma fornire strumenti di conoscenza per permettere una scelta consapevole. Hanno coordinato l’evento i consiglieri comunali Enio Pavone, Toriella Iezzi e Valentina Vannucci, affiancati dal vicesindaco Angelo Marcone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum giustizia: esperti spiegano Sì e No a Roseto

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