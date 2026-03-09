Gavirate | esperti e politici spiegano il Sì al referendum giustizia

Venerdì 13 marzo alle 21, nella sala del consiglio comunale di Gavirate, si terrà un incontro pubblico a cui parteciperanno esperti e politici per discutere i dettagli del referendum sulla giustizia. L’evento è destinato a chiarire i quesiti referendari e a spiegare le implicazioni delle proposte in votazione. La serata si concentrerà sulla presentazione dei contenuti e delle possibilità offerte dal voto.

Il cuore della questione giudiziaria si sposta venerdì 13 marzo alle ore 21 a Gavirate, dove nella sala consiglio comunale si terrà un incontro pubblico dedicato ai quesiti referendari. La serata vedrà la presenza di Simonetta Matone, deputata alla Camera, Andrea Pellicini, deputato e avvocato, e Giacomo Iametti, avvocato e vicepresidente della Provincia di Varese, mentre l'avvocata Giovanna Rovera assumerà il ruolo di moderatrice dell'appuntamento. L'iniziativa è promossa dalle realtà politiche locali della Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, con l'obiettivo di spiegare al cittadino le ragioni del "Sì" sulla giustizia. La partecipazione è aperta a tutto il pubblico, offrendo una piattaforma di confronto diretto tra esperti legali ed esponenti politici per discutere le proposte di riforma del sistema giudiziario.