Referendum giustizia | esperti spiegano i rischi a Sumirago

Il Comitato Cittadini per il No ha programmato due serate di confronto pubblico a Sumirago e Albizzate, dedicate a spiegare i rischi legati ai quesiti del referendum sulla giustizia. Durante gli incontri, esperti forniranno chiarimenti e informazioni ai cittadini interessati a capire meglio le implicazioni di questa consultazione. L’obiettivo è offrire un momento di confronto diretto tra esperti e residenti.

Il Comitato Cittadini per il No organizza due serate di confronto pubblico a Sumirago e Albizzate per discutere i quesiti del referendum sulla giustizia. Questi incontri, previsti per marzo 2026, vedranno la partecipazione diretta di esperti legali e magistrati per spiegare le ragioni della posizione contraria alla riforma. La scelta di organizzare questi eventi in due comuni limitrofi non è casuale, ma risponde a un’esigenza specifica delle comunità lombarde che vivono a ridosso dei grandi assi viari e logistici come l’area di Malpensa. In un contesto dove la gestione del territorio e la sicurezza sono priorità assolute per residenti e imprenditori, la questione della giustizia diventa un tema trasversale che tocca direttamente la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

