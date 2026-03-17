Referendum giustizia come vota chi è in ospedale o infermo

In vista del referendum sulla giustizia, gli elettori ricoverati in ospedale o in case di cura hanno la possibilità di votare anche se non si trovano nella propria sezione. Per farlo, devono inviare una dichiarazione di volontà al sindaco del loro comune di residenza, tramite il direttore amministrativo o il segretario dell’istituto di cura. Questa modalità permette ai degenti di partecipare alle votazioni anche in condizioni di malattia.

L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura può far pervenire al sindaco del proprio comune di residenza, tramite il direttore amministrativo o il segretario dell’istituto di cura, una dichiarazione che contenga la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione deve essere accompagnata dall’attestazione del direttore sanitario della struttura, che ne confermi e comprovi il ricovero e deve pervenire al Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, quindi entro il 18 marzo 2026. Per elettori impossibilitati da condizione di infermità a recarsi ai seggi, è previsto un voto domiciliare per elettori affetti da infermità. 🔗 Leggi su Open.online

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