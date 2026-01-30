Referendum giustizia le posizioni dei partiti | chi vota sì e chi vota no

Il prossimo 22 e 23 marzo, gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sul referendum sulla riforma della Giustizia. La modifica prevede, tra le altre cose, la separazione tra giudici e pubblici ministeri, la creazione di due nuovi Consigli superiori della magistratura e un’Alta corte disciplinare. I partiti si dividono: alcuni spingono per il sì, altri per il no. Le opinioni sono molto diverse e il dibattito si accende sui possibili effetti di questa riforma.

Il 22 e 23 marzo gli elettori saranno chiamati a esprimersi sul referendum sulla riforma della Giustizia, che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la nascita di due Consigli superiori della magistratura e un’Alta corte disciplinare. Con l’avvio ufficiale della campagna referendaria, i partiti hanno già chiarito le loro posizioni tra sostenitori del Sì e schieramenti per il No. La maggioranza compatta sul Sì alla riforma. Giorgia Meloni e Carlo Nordio (Imagoeconomica). La maggioranza di governo si presenta compatta a favore della riforma, voluta e firmata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Pietro Grasso, ex presidente del Senato e figura di rilievo nel campo antimafia, si è espresso sul referendum, affermando: “Chi vota sì chi teme problemi con la giustizia”.

A Cagliari, polemiche sul Referendum giustizia coinvolgono l'iniziativa scolastica prevista per il 29 gennaio all'Istituto

Referendum Giustizia - Le 10 ragioni del SI

Argomenti discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No - CGIL; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; I sostenitori del Sì al referendum sulla giustizia stanno condividendo una tabella ingannevole; Augusto Barbera: ‘Il mio voto al governo lo darò nel 2027, oggi si vota sulla giustizia'.

