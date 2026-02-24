Perugia | tessera elettorale orari straordinari per il referendum

L’Ufficio Elettorale di Perugia ha aperto orari straordinari per consegnare le tessere elettorali, in risposta alla richiesta di cittadini che temevano di non riceverle in tempo. La causa è l’afflusso elevato di persone che si sono presentate per verificare o ottenere la propria tessera prima del referendum. Sono stati organizzati turni aggiuntivi per evitare code e garantire un servizio più rapido. L’obiettivo è assicurare a tutti la possibilità di partecipare senza problemi.

L'Ufficio Elettorale di Perugia si prepara a un fine settimana intenso. Perugia si prepara al referendum confermativo del 22 e 23 marzo con un'attenzione particolare alla tessera elettorale. L'Ufficio Elettorale comunale, situato in piazza Cecilia Coppoli a Monteluce, ha annunciato aperture straordinarie per facilitare il ritiro e il rinnovo del documento, essenziale per esercitare il diritto di voto. La città umbra si mobilita per garantire che ogni cittadino possa partecipare al voto, con soluzioni pratiche ha smarrito o esaurito gli spazi sulla tessera. L'Ufficio Elettorale aprirà straordinariamente venerdì 20 e sabato 21 marzo dalle 9.