Roma | Rampelli Fd’I a Tor Bella Monaca guerra totale a spaccio e criminalita’

A Roma, Rampelli di Fratelli d’Italia ha annunciato una mobilitazione mirata a contrastare lo spaccio e la criminalità a Tor Bella Monaca. L’obiettivo è promuovere interventi concreti per bonificare la periferia e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, con particolare attenzione alle recenti operazioni di contrasto alla criminalità. Una strategia che intende rafforzare l’azione delle istituzioni sul territorio.

“Giorni di mobilitazione per bonificare la periferia romana, con particolare attenzione agli interventi recenti a Tor Bella Monaca. L’operazione di questa mattina, che segue una serie di azioni nei giorni scorsi, ribadisce la volontà di trasformare quest’area in un quartiere dove i residenti possano riappropriarsi della loro vita e del loro territorio”. Così ha dichiarato in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d’Italia. Intervento delle Forze dell’Ordine. “L’azione dei Carabinieri, supportata da Polizia e Guardia di Finanza, ha portato alla luce e sgominato l’ennesima organizzazione criminale” – ha aggiunto Rampelli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Lotta allo spaccio a Tor Bella Monaca, 3 pusher colti in flagranteNella zona di Tor Bella Monaca, i carabinieri di Frascati e Roma Tor Bella Monaca, insieme ai cani antidroga del Nucleo Cinofili, hanno individuato e fermato tre persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio a Tor Bella Monaca. Pusher in fuga chiedono aiuto a familiari e condominiNella zona di Tor Bella Monaca, due persone coinvolte in attività di spaccio sono fuggite dopo essere state sorprese dalle forze dell'ordine.

