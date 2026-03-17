Referendum | Davigo smonta la riforma Nordio rischi per

Al Caffè letterario di via Ostiense a Roma si è svolta una diretta durante la quale sono stati analizzati i contenuti della proposta referendaria. Durante l’evento, sono stati evidenziati alcuni rischi associati alla riforma Nordio, con particolare attenzione alle critiche mosse alla proposta. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti, che hanno portato avanti le proprie opinioni sui punti salienti del referendum.

Nel cuore di Roma, al Caffè letterario di via Ostiense, si è tenuta una diretta che ha messo in discussione i fondamenti della proposta referendaria. L’ex magistrato Piercamillo Davigo ha smontato punto per punto la riforma voluta da Carlo Nordio, definendola contraria persino alle richieste del Consiglio Ue. Durante l’incontro, parte della campagna La settimana del no che prosegue fino a venerdì, sono stati analizzati i rischi costituzionali e le imprecisioni delle narrazioni politiche attuali. Il dibattito non riguarda solo un semplice cambiamento di legge, ma tocca il nocciolo della rigidezza della Costituzione italiana. Secondo quanto emerso dall’intervento, c’è il timore che si stia cercando di indebolire la gerarchia delle fonti giuridiche rimandando questioni fondamentali alla legislazione ordinaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: Davigo smonta la riforma Nordio, rischi per Articoli correlati Referendum, Davigo smonta la riforma Nordio: “Contraria persino a ciò che chiede il Consiglio Ue”“Che cos’hanno in testa questi? Hanno un’idea molto più ampia di quella che raccontano. No al referendum: Orlando spiega i rischi della Riforma NordioL’Emilia-Romagna, cuore pulsante dell’industria e della cultura italiana, si prepara a un momento cruciale per il sistema giuridico nazionale con... PERCHÉ NO, la guida pratica al referendum di Marco Travaglio Una raccolta di contenuti su Referendum Davigo smonta la riforma... Referendum, Davigo smonta la riforma Nordio: Contraria persino a ciò che chiede il Consiglio UeL'ex magistrato smonta il progetto di riforma della giustizia definendolo in contrasto con le richieste europee ... ilfattoquotidiano.it La storia del giudice Marra, che ricevette da Davigo i verbali segreti di Amara e non denunciòIl magistrato protagonista del fuorionda con Grosso (presidente del Comitato del No) non è nuovo a vicende discutibili sotto il profilo dell’opportunità. Il caso dei verbali segreti ricevuti da Davigo ... ilfoglio.it