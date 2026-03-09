L’Emilia-Romagna si appresta a ospitare un’assemblea pubblica organizzata dal Partito Democratico di Lugo, in cui sarà affrontato il tema della Riforma Nordio e dei rischi legati al referendum. L’evento si concentra sulla discussione delle implicazioni della riforma sulla giustizia italiana, coinvolgendo rappresentanti politici e cittadini interessati. La riunione si terrà in un momento di attenzione crescente sul tema.

L’Emilia-Romagna, cuore pulsante dell’industria e della cultura italiana, si prepara a un momento cruciale per il sistema giuridico nazionale con l’assemblea pubblica organizzata dal Partito Democratico di Lugo. Mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 20:45, nel Salone Estense della Rocca in piazza Martiri 1, si terrà un incontro dedicato alla discussione sulle ragioni del “No al referendum sulla giustizia. La serata vedrà come relatore principale Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia nei governi Renzi e Gentiloni tra il 2014 e il 2018, affiancato dall’avvocato Guido Fabbri del Foro di Ravenna e dalla consigliera regionale Emma Petitti, vicesegretaria del Pd Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - No al referendum: Orlando spiega i rischi della Riforma Nordio

Articoli correlati

Leggi anche: “Si rileggano l’articolo 111 della Costituzione, la riforma Nordio finalmente lo attua”: Giuseppe Valentino spiega le ragioni del Sì al referendum

Giustizia al voto: Nordio spiega la riforma e stringe la mano aNordio a Modena: La Riforma della Giustizia al Voto, tra Spiegazioni e Vicinanza alle Famiglie Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha portato il...

Contenuti e approfondimenti su Riforma Nordio

Temi più discussi: Referendum giustizia, Bernabè: Sono passato dal Sì al No in varie fasi per diverse ragioni; Referendum, Orlando all’appello per il No: Salviamo la Costituzione da chi la vuole stravolgere; Referendum giustizia, Orlando: Il sorteggio è un virus. Destra insofferente ai poteri di controllo; Il ritorno di Ferri (e di Palamara) scalda il clima referendario.

Riforma Nordio: perché è giusto dire No?NOCI - Il Comitato a difesa della Costituzione per il NO al referendum organizza un incontro per martedì 3 febbraio 2026 alle ore 18:30 presso il Chiostro delle Clarisse in via Porta Putignano a Noci ... noci24.it

Perché la riforma Nordio è un ritorno ad un passato pre-costituzionale. Parla MorosiniSempre più acceso e polemico, il dibattito referendario evidenzia i molti corsi e ricorsi storici del travagliato rapporto fra magistratura e potere politico. Per comprendere integralmente tutti i ris ... formiche.net

Giustizia, con la riforma Nordio la destra mette a rischio le garanzie di tutti - la Repubblica x.com

++ Meloni, giudici ci impediscono di governare, la riforma serve ++ Il ddl Nordio 'interviene anche su materie come immigrazione e sicurezza' (ANSA) - MA GUARDA UN PO’: LE STESSE PAROLE DI TRUMP. Non serve aggiungere altro. - facebook.com facebook