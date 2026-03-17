Referendum Davigo smonta la riforma Nordio | Contraria persino a ciò che chiede il Consiglio Ue

Un esponente legale ha criticato la riforma proposta dal ministro Nordio, sostenendo che è contraria anche alle richieste del Consiglio dell’Unione Europea. Ha affermato che l’idea alla base della riforma è più ampia di quanto si voglia far credere e ha ricordato che la Costituzione italiana è rigida, impedendo alle leggi ordinarie di contraddirla. La discussione riguarda le modifiche al sistema giudiziario e le loro implicazioni.

“Che cos’hanno in testa questi? Hanno un’idea molto più ampia di quella che raccontano. La nostra Costituzione è rigida, significa che le leggi ordinarie non possono contrastare con essa. Ora invece stanno rimandando alla legislazione ordinario, e quindi di fatto è come se volessero far venire meno la Costituzione rigida”. Lo ha detto l’ex magistrato Piercamillo Davigo, intervista dal direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel primo a ppuntamento de “La settimana del no” – in corso fino a venerdì – al Caffè letterario di via Ostiense a Roma. Davigo ha smontato diversi punti della riforma voluta da Carlo Nordio: “Tanto per cominciare è una menzogna che sia un referendum sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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