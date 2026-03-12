Sabato 14 marzo alle 16.30, l’Istituto Mazzotti di Treviso ospiterà un dibattito pubblico sulla riforma della giustizia. La partecipazione principale sarà di un magistrato noto per sostenere il NO alla riforma, che illustrerà le sue posizioni e risponderà alle domande dei presenti. L’evento è aperto al pubblico e mira a offrire un momento di confronto diretto sui temi legati al provvedimento.

Sabato 14 marzo, alle ore 16.30, l’Istituto Mazzotti di Treviso ospiterà un confronto pubblico sulla riforma della giustizia. L’incontro vedrà la presenza del magistrato Piercamillo Davigo per sostenere il comitato che promuove il voto negativo al referendum costituzionale previsto per fine mese. La data della consultazione è fissata per i giorni 22 e 23 marzo, momento in cui i cittadini saranno chiamati a decidere sul nuovo assetto del sistema giudiziario proposto dal ministro Carlo Nordio. L’evento si colloca nel percorso informativo dei comitati Vota NO – Difendere Giustizia, Costituzione e Democrazia, che mirano a offrire alla cittadinanza elementi di riflessione prima della chiusura della campagna referendaria in programma venerdì 20 marzo in piazza Indipendenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum: Davigo a Treviso per il NO alla riforma

