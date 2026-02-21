Referendum Colombo e Davigo | La riforma modifica l’impianto della Carta che garantisce pari dignità a tutti

Colombo e Davigo criticano la riforma, affermando che cambia l’impianto fondamentale della Costituzione, che garantisce la dignità di tutti. La modifica, secondo loro, altererebbe il modo in cui vengono tutelati i diritti, rischiando di indebolire il sistema attuale. La riforma introduce nuove norme che potrebbero influenzare l’equilibrio tra i poteri e il rispetto delle libertà fondamentali. La discussione si concentra anche sulle conseguenze pratiche di questa modifica.

“Questo referendum modifica l’impianto complessivo della Costituzione che è un sistema con un punto di partenza: la possibilità che i diritti siano tutelati. Perché i diritti siano tutelati, la Costituzione ha disegnato il Consiglio Superiore della Magistratura così com’è”, lo ha detto Gherardo Colombo, ospite insieme a Piercamillo Davigo del Forum “Perché No – speciale Referendum” organizzato da il Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it. “La magistratura costituisce un ordine indipendente ed autonomo da tutti gli altri poteri, qualsiasi potere, non soltanto l’esecutivo e il legislativo. Questa riforma, a mio parere mette in crisi l’autonomia e l’indipendenza della magistratura nei confronti soprattutto del potere esecutivo”, ha detto Colombo, che è stato collega di Davigo alla procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Referendum, Colombo e Davigo: “Con la separazione delle carriere magistrati processati da consiglieri fedeli alla politica”

Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano del 21 febbraio il forum con Gherardo Colombo e Piercamillo DavigoIl Fatto Quotidiano del 21 febbraio pubblica un forum con Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, centrato sul referendum e le sue implicazioni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.