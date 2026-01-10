Referendum Schlein | il Governo vuole assoggettare i Magistrati

Il dibattito sul referendum e le dichiarazioni della premier sulla magistratura hanno suscitato diverse reazioni. L’Anm ha espresso il suo sostegno al no alla separazione delle carriere dei magistrati, mentre alcuni commentatori criticano queste posizioni come un attacco ai giudici. Questo tema rimane centrale nel confronto politico e istituzionale, evidenziando le tensioni tra governo e magistratura e le implicazioni per il sistema giudiziario italiano.

Roma, 10 gen. (askanews) – Le parole della premier sulla magistratura e il sostegno dell’Anm alla campagna referendaria per il no alla separazione delle carriere dei magistrati rappresenta “l’ennesimo attacco deliberato contro i giudici, una costante che utilizzeranno nella campagna referendaria, ma pure l’ammissione di un fallimento proprio su uno dei loro cavalli di battaglia”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata da la Repubblica. “Vogliono solo assoggettare i magistrati”, denuncia. “Nordio – sottolinea la leader Pd- ha già spiegato che questa riforma non incide sul funzionamento della giustizia per i cittadini né accelera i processi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Referendum Giustizia, il costituzionalista Grosso per il No: “Governo vuole mettere in riga i magistrati” Leggi anche: Referendum Giustizia, il costituzionalista Grosso per il No: “Governo vuole mettere in riga i magistrati” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Referendum giustizia, Travaglio: Il governo vuole anticipare la rimonta del No; Referendum, opposizioni all’attacco: «Da Nordio arroganza senza limiti»; Ceccanti: I Sì al referendum anche da chi sta con Schlein; Referendum, Schlein si intesta la battaglia del NO. Mossa coraggiosa, ma se il SI' trionfa strada spianata per la riconferma di Meloni premier. Referendum, Schlein: il Governo vuole assoggettare i Magistrati - La segretaria Pd: da Nordio e Meloni attacchi deliberati contro giudici, sarà costante della loro campagna referendaria ... msn.com

