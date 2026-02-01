Separazione delle carriere Scintille sul referendum Anm | No alla riforma Gli avvocati | Votate sì

La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si trasforma in un campo di battaglia tra chi si oppone alla riforma e chi invece la sostiene. Durante l’evento, il presidente dell’Anm ha ribadito il suo no alla riforma, mentre gli avvocati hanno invitato i presenti a votare sì al referendum. La discussione tra le parti diventa più accesa nel momento in cui si toccano i temi della separazione delle carriere e delle modalità di accesso alla magistratura.

La cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario diventa anche un po' terreno di scontro per confrontarsi sul referendum. "Il sì degli avvocati non è un voto ideologico né un gesto punitivo: è una scelta di responsabilità istituzionale – così Paolo Rossi, componente dell'ufficio di coordinamento dell'Organismo congressuale forense (Ocf) –. È la richiesta di un assetto ordinamentale più coerente con il modello del giusto processo delineato dall'articolo 111 della Costituzione". La separazione delle carriere "non mira a indebolire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che restano valori irrinunciabili, ma a rafforzarle", incalza Rossi.

