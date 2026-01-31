Perché No la guida pratica al referendum di Marco Travaglio Il primo video | come cambia la Costituzione? Cosa comporta la separazione delle carriere?

Da ilfattoquotidiano.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Travaglio spiega cosa cambierà con la riforma Nordio-Meloni. Nel primo video della sua serie, descrive come sarà modificata la Costituzione e cosa significa la separazione delle carriere tra i magistrati. Spiega anche come funzioneranno i nuovi Consigli superiori della magistratura e l’Alta Corte disciplinare. La serie di cinque video sarà pubblicata ogni venerdì alle 15 sul canale YouTube del Fatto.

Come cambia la Costituzione con la riforma Nordio-Meloni? Cosa comporta la separazione delle carriere? Come saranno composti – e come funzioneranno – i due nuovi Consigli superiori della magistratura e l’Alta Corte disciplinare? Marco Travaglio parla di questo nella prima puntata di Perché No, la guida pratica al referendum (il libro del direttore del Fatto, intitolato “ Perché No, guida al referendum su magistratura e politica in poche semplici parole”, è in vendita da oggi 31 gennaio ): cinque video-spiegazioni pubblicate a cadenza settimanale, ogni venerdì alle 15, sul canale YouTube del direttore e sul sito del Fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

perch233 no la guida pratica al referendum di marco travaglio il primo video come cambia la costituzione cosa comporta la separazione delle carriere

© Ilfattoquotidiano.it - Perché No, la guida pratica al referendum di Marco Travaglio. Il primo video: come cambia la Costituzione? Cosa comporta la separazione delle carriere?

Approfondimenti su Travaglio Referendum

“SìParte!”, primo incontro pubblico del Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere

Fabbrica di fake news su Borsellino e la separazione delle carriere. Da Formigli a Travaglio, propagazione di bugie: il video della vergogna postato da FdI

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Riforma della giustizia, Travaglio e Zagrebelsky all'Anm: No alla separazione delle carriere

Video Riforma della giustizia, Travaglio e Zagrebelsky all'Anm: No alla separazione delle carriere

Ultime notizie su Travaglio Referendum

Argomenti discussi: Travaglio spiega il referendum sulla magistratura nel nuovo libro Perché NO; 'Perché no', esce guida di Marco Travaglio al Referendum su magistratura e politica; Dice il Sì, risponde il No. Una piccola guida per muoversi nel dibattito referendario - CGIL; Non basta aver assunto droga per essere puniti alla guida, dice la Corte costituzionale.

Perché NO, guida al referendum su magistratura e politica: il nuovo libro di Travaglio coi contributi di Gratteri e ZagrebelskyPerché NO, la guida al referendum su magistratura e politica di Travaglio con Gratteri e Zagrebelsky in uscita il 31 marzo ... ilfattoquotidiano.it

perché no la guidaPerché NoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Perché No pubblicato il 31 Gennaio 2026 a firma di Marco Travaglio ... ilfattoquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.