A Benevento, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno individuato dieci persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza o l’assegno di inclusione. L’operazione è stata condotta dall’inizio dell’anno e ha portato alla scoperta di queste irregolarità. Le autorità hanno avviato le procedure per recuperare le somme indebitamente percepite.

Tempo di lettura: 2 minuti Dall’inizio dell’anno i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito dell’attività di contrasto e prevenzione degli illeciti in materia di spesa pubblica, hanno eseguito numerosi controlli al fine di verificare la legittima e corretta percezione delle prestazioni sociali quali il reddito di cittadinanza e l’assegno d’inclusione. I finanzieri del Gruppo di Benevento e delle dipendenti Tenenze di Montesarchio e Solopaca hanno avviato mirati controlli sulla posizione di nuclei familiari finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti dalla specifica normativa. All’esito delle attività investigative sono stati segnalati all’A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, scoperti 10 indebiti percettori di reddito di cittadinanza e assegno di inclusione

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