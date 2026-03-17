Poche ore prima dell’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Endemol, la società di produzione del reality, ha comunicato la morte di Annalisa Petrini. La redattrice, presente fin dalla prima edizione, era considerata una delle figure più importanti del programma trasmesso su Canale 5. La notizia ha colpito l’ambiente televisivo e i membri del cast.

A poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Endemol – la società di produzione del reality – ha annunciato ieri sera la morte di Annalisa Petrini. Che è stata storica caporedattrice del programma fin dalla prima edizione del GF nel 2000. Sui social, nelle ultime ore, sono arrivati i messaggi di cordoglio dei tanti ex concorrenti che l’hanno conosciuta: da Cristina Plevani – prima vincitrice del Grande Fratello – a Marina La Rosa. Stasera tutto lo staff e la conduttrice Ilary Blasi la ricorderanno in apertura di puntata. Grande Fratello Vip. Dopo le polemiche sull’omofobia, Ilary Blasi bacia sulla bocca Belen X Leggi anche › Ecco chi sono i concorrenti del “Grande Fratello Vip 2026” È morta Annalisa Petrini dopo una breve malattia: chi è la storica caporedattrice del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Redattrice fin dalla prima edizione, Annalisa Petrii è stata una delle colonne portanti del reality di Canale 5

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