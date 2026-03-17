Alvaro Recoba compie 50 anni e rimane uno dei giocatori più ricordati per il suo sinistro vicino a quello di Maradona. La sua carriera include anni all’Inter, durante i quali ha affrontato numerosi infortuni e ha avuto diversi rapporti complicati con gli allenatori. La sua presenza nel calcio italiano è stata significativa e ricca di momenti intensi.

Ripercorriamo la carriera di Alvaro Recoba, gli anni all’Inter e i tanti infortuni e incomprensioni con gli allenatori. Álvaro Alexander Recoba Rivero – noto in Italia semplicemente come Alvaro Recoba e soprannominato El Chino per i tratti somatici simili a quelli orientali – compie oggi 50 anni. Nato a Montevideo, capitale dell’Uruguay, il 17 marzo 1976, arrivò in Italia nella stagione 97-98, quasi in sordina, poiché nella stessa stagione approdò in nerazzurro anche Il Fenomeno Ronaldo. Vi passerà 10 stagioni, caratterizzate però da continui infortuni e difficoltà da parte degli allenatori di collocarlo tatticamente nei loro schemi. Lui, che amava giocare libero a ridosso della prima punta centrale, pronto a dare sfogo al suo incredibile sinistro. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Recoba compie 50 anni: il sinistro più vicino a Maradona

Articoli correlati

Giaccherini sicuro: «Dimarco sarà MVP della Serie A, il suo sinistro è superiore a quello di Roberto Carlos e Recoba»Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...

Il processo per i crimini della Risiera compie 50 anni: tutte le celebrazioniIn occasione del cinquantesimo anniversario della celebrazione del processo della Risiera, si è costituito un apposito Comitato per dare vita alle...

Altri aggiornamenti su Recoba compie

Temi più discussi: Tanti auguri a...; Buon compleanno Trap!; Recoba ha 50 anni, Moratti: Il Chino è tutto ciò che amo nel calcio. Mi diceva: presidente, lei mi paga troppo; Nati il 17 marzo: da Giovanni Trapattoni a Kurt Russell, vip e celebrities famosi.

Recoba fa 50 anni, coro di auguri nerazzurri. Moratti: Gol incredibili. I suoi agenti mi dissero che...Quando lo presi i suoi agenti mi dissero: Alla sua prima partita, il Chino farà cadere lo stadio. E lo stadio lo fece cadere veramente.... Massimo Moratti inizia così sul Corriere della Sera il su ... msn.com

Recoba ha 50 anni, Moratti: «Il Chino è tutto ciò che amo nel calcio. Mi diceva: presidente, lei mi paga troppo»Il compleanno del mitico giocatore uruguaiano, il più amato dal patròn del Triplete (ma fu Marotta a lanciarlo). Vieri: «Gli devo almeno 50 dei miei gol». Quando il «Corriere della Sera» titolò: «Come ... milano.corriere.it

Un mancino che regalava emozioni Compie 50 anni Recoba Buon compleanno, Chino x.com

Ci sono giocatori che segnano gol. E poi ci sono quelli che disegnano magia sul campo. Il sinistro di Alvaro Recoba non era solo un piede: era poesia, fantasia, emozione pura. Punizioni impossibili, traiettorie che sfidavano la logica e momenti che hanno fatto - facebook.com facebook