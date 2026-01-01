Il sindaco Carlo Masci ha rivolto gli auguri ad Ada Di Blasio, che ha celebrato 104 anni. L'incontro si è svolto nei ultimi giorni del 2024, segnando un momento di riconoscimento per questa significativa ricorrenza. Un gesto di affetto e rispetto verso una residente che rappresenta una testimonianza preziosa della comunità.

Gli auguri del sindaco Carlo Masci ad Ada Di Blasio che ha spento 104 candeline.«Il 2025 si è chiuso con una visita speciale: negli ultimi giorni dell'anno ho avuto il piacere di incontrare Ada Di Blasio, che ha compiuto 104 anni. L'hanno festeggiata i suoi parenti e io, a nome della città, le ho. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Festa per Ada Di Blasio che compie 104 anni, gli auguri del sindaco Masci

Leggi anche: Tanti auguri a Calabria, l’ex Milan compie 29 anni. Gli auguri social del club rossonero e di Theo Hernandez

Leggi anche: Nkunku compie 28 anni. Gli auguri del Milan: “Che sia un anno ricco di reti e successi”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Festa per Ada Di Blasio che compie 104 anni, gli auguri del sindaco Masci - «Il 2025 si è chiuso con una visita speciale: negli ultimi giorni dell'anno ho avuto il piacere di incontrare Ada Di Bl ... ilpescara.it