Festa per Ada Di Blasio che compie 104 anni gli auguri del sindaco Masci
Il sindaco Carlo Masci ha rivolto gli auguri ad Ada Di Blasio, che ha celebrato 104 anni. L'incontro si è svolto nei ultimi giorni del 2024, segnando un momento di riconoscimento per questa significativa ricorrenza. Un gesto di affetto e rispetto verso una residente che rappresenta una testimonianza preziosa della comunità.
Gli auguri del sindaco Carlo Masci ad Ada Di Blasio che ha spento 104 candeline.«Il 2025 si è chiuso con una visita speciale: negli ultimi giorni dell'anno ho avuto il piacere di incontrare Ada Di Blasio, che ha compiuto 104 anni. L'hanno festeggiata i suoi parenti e io, a nome della città, le ho. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Tanti auguri a Calabria, l’ex Milan compie 29 anni. Gli auguri social del club rossonero e di Theo Hernandez
Leggi anche: Nkunku compie 28 anni. Gli auguri del Milan: “Che sia un anno ricco di reti e successi”
Festa per Ada Di Blasio che compie 104 anni, gli auguri del sindaco Masci - «Il 2025 si è chiuso con una visita speciale: negli ultimi giorni dell'anno ho avuto il piacere di incontrare Ada Di Bl ... ilpescara.it
AD ALESSANDRO COLELLI IL PREMIO GIOSUÈ DI BLASIO La festa per i 50 anni dalla fondazione della nostra Sezione è stata l’occasione per consegnare i premi per la stagione sportiva 2024/2025. Quest’anno il Premio Giosuè Di Blasio, il più prestigioso, “ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.