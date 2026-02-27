Enrico Nigiotti sui palchi con il Maledetti Innamorati Summer Tour 2026 | unica data siciliana a Palermo

Enrico Nigiotti torna in concerto con il “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026” e sarà l’unica data in Sicilia, a Palermo. Dopo aver partecipato a Sanremo, il cantautore ha annunciato il suo rientro dal vivo con uno spettacolo programmato per l’estate. La data siciliana rappresenta una tappa importante del tour che coinvolgerà diverse città italiane.

Da Sanremo a Palermo. Dopo essere salito sul palco dell'Ariston Enrico Nigiotti ha svelato il ritorno sui palchi con il “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”. Unica data siciliana, promossa da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli, il 19 giugno al Teatro di Verdura Palermo. I biglietti sono già disponibili online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Il tour estivo, organizzato da A1 Concerti, prenderà il via il 13 giugno 2026 e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più significative della carriera del cantautore. In scaletta non mancheranno i nuovi brani contenuti nel disco “Maledetti innamorati”, in uscita il 13 marzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Enrico Nigiotti annuncia l’album Maledetti innamorati e un feat con OllyEnrico Nigiotti annuncia il suo sesto album in studio, che si intitolerà Maledetti Innamorati e che contiene una collaborazione con Olly.

Enrico Nigiotti in vista di Sanremo 2026: «L’affetto del pubblico mi sta aiutando, ci sarà un tour estivo»Enrico Nigiotti si racconta a ridosso della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ogni volta che so volare Enrico Nigiotti si...

Sanremo, Enrico Nigiotti annuncia il tour estivo in ItaliaSanremo, 27 feb. (askanews) – Dopo aver annunciato il grande appuntamento di A casa a Livorno, in programma il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum, Enrico Nigiotti svela oggi un’altra attesissima n ... askanews.it

Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati Summer Tour farà tappa all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati il 14 agostoPORTO RECANATI – Dopo aver annunciato il grande appuntamento di A casa a Livorno, in programma il 21 novembre 2026 ... msn.com

“Sarà emozionante!” Enrico Nigiotti annuncia un duetto speciale con Alfa a #Sanremo2026 e porta il cantautorato anche nella serata delle cover. Non vediamo l’ora di questa sorpresa!” #sanremo2026 #nigiotti #alfa #news - facebook.com facebook

Sanremo 2026, @EnricoNigiotti su RTL 102.5: "Continuo ad essere molto legato alla mia Livorno" @Mariovai98 #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com