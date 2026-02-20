Enrico Brun il maestro pordenonese protagonista a Sanremo 2026 | dirige Mara Sattei e Enrico Nigiotti
Enrico Brun, maestro di musica di Pordenone, ha portato la sua esperienza a Sanremo 2026 dirigendo Mara Sattei e Enrico Nigiotti. La sua presenza si è resa nota grazie alla sua abilità nel coinvolgere gli artisti durante le prove e le esibizioni. Brun ha già lavorato con diversi cantanti e ha deciso di partecipare anche quest’anno, portando una nuova energia sul palco. La sua esperienza si aggiunge a quella di altri direttori scelti per l’evento.
Ci sarà anche il sanvitese Enrico Brun tra i direttori d'orchestra che saranno protagonisti di Sanremo 2026. Anche se la lista dei Maestri viene ufficializzata soltanto a ridosso della kermesse, Mara Sattei ha recentemente svelato che sarà il pordenonese a dirigerla nella sua esibizione con il brano "Le cose che non sai di me". «Il direttore d’orchestra sarà Enrico Brun, che è anche uno dei produttori del pezzo. Le prove sono andate molto bene. Ho aperto le prove a Sanremo: sono stata la prima artista a provare all’Ariston. L’ho scoperto andando a firmare un cartellone e ho visto zero firme.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
