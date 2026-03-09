Il referendum del 22-23 marzo coinvolge i cittadini italiani chiamati a esprimersi sulla riforma dell’ordinamento giudiziario approvata dal Parlamento. Questa modifica, discussa da tempo, sarà sottoposta alla votazione popolare, offrendo l’opportunità di approvare o respingere le novità introdotte. La consultazione rappresenta un momento importante per il sistema giudiziario e per la partecipazione democratica.

Il referendum del 22-23 marzo chiamerà i cittadini ad esprimersi sulla riforma dell’ordinamento giudiziario recentemente approvata dal Parlamento. Sottolineo dell’ordinamento, e non della giustizia nel suo complesso: qui parliamo delle fondamenta su cui poggia “l’edificio” di uno dei tre poteri fondamentali e indipendenti dello Stato, quello giudiziario appunto, e non dei tanti problemi irrisolti che quotidianamente l’assillano. Tempi dei processi, certezza ed equità della pena, questione carceraria, sono alcuni dei principali aspetti che invece compongono e danno forma all’edificio, toccando la vita delle persone che abitano la polis, la casa comune che chiamiamo comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Marina Berlusconi: “Giustizia condizionata da mercato nomine, referendum occasione da non perdere”Marina Berlusconi torna, in un’intervista al Corriere della Sera, a parlare della riforma della Giustizia e del referendum in programma il 22 e 23...

Techno Polis – Le imprese italiane e quell’occasione da non perdere dell’IA fisica. Scrive da EmpoliL’adozione dell’IA nelle imprese italiane raddoppia e la robotica diventa terreno strategico.

La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT

Aggiornamenti e contenuti dedicati a riforma attesa.

Temi più discussi: Una riforma attesa da anni, l’occasione è da non perdere; Riordino del gioco pubblico: una riforma attesa che rischia di non essere tale; Il centrodestra rilancia la riforma come svolta di libertà e garanzia per i cittadini; Una riforma che fa giustizia, l’evento di Fratelli d’Italia a Milano.

Referendum, il penalista Petrillo: riforma necessaria, occasione attesa dal 1948AVELLINO- Una riforma di sistema, attesa da anni, basta benaltrismo dai sostenitori del No, dimostrano di ignorare quello che da due anni avviene nelle aule dei Tribunali. E’ in sintesi quanto ier ... irpinianews.it

Professioni sanitarie: una riforma ancora da scrivere. I decreti attuativi diranno se il Ssn tornerà davvero attrattivoGentile Direttore, la delega sulle professioni sanitarie nasce con l’obiettivo di affrontare tre nodi ormai strutturali del Servizio sanitario nazionale: carenza di personale, liste d’attesa e attratt ... quotidianosanita.it

Una #riforma attesa da decenni. Una riforma che fa #giustizia, DAVVERO. Il 12 marzo a Milano con Giorgia #Meloni. Il 22 e 23 marzo votiamo #Sì per liberare la #magistratura dalle correnti politicizzate. - facebook.com facebook

#SeparazionedelleCarriere , #Nordio a #Bari rilancia il Sì al referendum: “Riforma attesa da trent’anni” x.com