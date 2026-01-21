Nella regione dell’Andalusia, due treni sono deragliati, causando la morte di un macchinista e il ricovero di 40 persone. L’incidente, avvenuto domenica, ha portato il bilancio totale a 42 vittime. Re Felipe si trova tra i feriti. Le autorità ferroviarie hanno deciso di limitare la velocità dei treni in attesa di chiarimenti sulle cause dell’incidente.

ADAMUZ (Spagna) - A due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia, martedì sera un altro treno è deragliato in Spagna, provocando la morte del macchinista e il ferimento di almeno 40 persone, di cui 5 in gravi condizioni. Questa volta, la causa dell’incidente è stata fin da subito chiara: alle nove di sera, il crollo di un muro di contenimento della vicina autostrada AP-7 sui binari, forse a causa delle forti piogge degli ultimi giorni, ha fatto deragliare il convoglio di pendolari sulla linea R-4 all’altezza di Gèlida, una trentina di chilometri a nord-est di Barcellona. Uno dei quattro macchinisti è rimasto intrappolato nella cabina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Spagna, deragliano altri due treni: morto un macchinista e 40 persone in ospedale. Re Felipe tra i feriti del disastro dell'Andalusia

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine di feriti. L'ipotesi: un giunto saltato tra i binari. I dubbi del ministroUn grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nei pressi di Aldamuz, in provincia di Cordova.

Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: 5 vittime e feriti, Alta Velocità bloccata tra Madrid e l’AndalusiaDue treni ad alta velocità sono deragliati nelle vicinanze di Adamuz, nella provincia di Cordova, in Spagna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: 39 morti. Decine di feriti, 15 gravi; Treni deragliati in Andalusia, 41 morti e 150 feriti. Morto il macchinista del treno di Barcellona - Morto il macchinista del treno di Barcellona; Spagna, almeno 40 morti e diversi feriti in un incidente ferroviario; Deragliano due treni in Andalusia: 39 morti nell'incidente. I dubbi: È un rettilineo, com'è potuto succedere?.

In Spagna deragliano altri due treni, morto un macchinista e almeno 15 feriti vicino a BarcellonaAGI - Nuovo incidente ferroviario in Spagna. Un treno della linea 4 delle ferrovie regionali catalane (Rodalies) si è schiantato contro un muro di contenimento sul binario tra Gelida e Sant Sadurní d' ... msn.com

Spagna, deragliano altri due treni: morto un macchinista. Re Felipe tra i feriti del disastro in AndalusiaADAMUZ (Spagna) - A due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia, martedì sera un altro treno è deragliato in Spagna, provocando la morte del macchinista e il ferimento di almeno 40 persone, di ... msn.com

Treni deragliano in Spagna: 40 morti. Tre giorni di lutto. Trovato un giunto rotto, possibile causa x.com

Incidente sull’alta velocità in Spagna: deragliano due treni, almeno 39 vittime e decine di feriti https://www.corrierenazionale.net/2026/01/19/incidente-sullalta-velocita-in-spagna-deragliano-due-treni-almeno-39-vittime-e-decine-di-feriti/ Diritti d’autore Iryo, Di - facebook.com facebook