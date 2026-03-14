Il futuro di Sarah Ferguson continua a essere un mistero mentre la famiglia reale britannica attraversa un periodo complicato. Re Carlo non ha ancora rivelato dettagli sul suo eventuale ruolo o presenza futura. La questione resta aperta, senza annunci ufficiali o dichiarazioni pubbliche, lasciando in sospeso le sorti della duchessa. La situazione si sviluppa senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Il futuro di Sarah Ferguson resta avvolto nell’incertezza proprio mentre la famiglia reale britannica affronta uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. Dopo l’arresto dell’ex marito, il principe Andrea, l’ex duchessa di York ha scelto di allontanarsi dalla scena pubblica e da mesi non appare in pubblico. Secondo diverse fonti si troverebbe all’estero, lontana dal Regno Unito, mentre cerca di capire quali saranno i suoi prossimi passi. Una situazione che inevitabilmente coinvolge anche Re Carlo, chiamato ancora una volta a gestire le conseguenze della crisi che ha travolto la famiglia York. Sarah Ferguson lontana dalla scena pubblica. L’ultima apparizione pubblica di Sarah Ferguson risale a dicembre 2025, quando partecipò al battesimo della nipote Athena, la figlia della principessa Beatrice. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, è ancora mistero sul destino di Sarah Ferguson

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