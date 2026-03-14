Durante un evento a Milano, l'ex calciatore ha commentato la corsa per la qualificazione alla Champions League, affermando che, secondo lui, alla fine sarà questa la quarta squadra a ottenere il pass per il torneo della prossima stagione. Ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale, senza approfondire motivazioni o analisi più dettagliate. Le sue parole sono state raccolte nel corso dell'evento sportivo.

Matri così a margine del noto evento milanese per analizzare la complessa volata per la Champions e la conquista del campionato: le parole. Il rush finale per la conquista del campionato infiamma costantemente gli animi dei tifosi. A margine del World Legends Padel Tour, evento sportivo svoltosi a Milano, è intervenuto Alessandro Matri per offrire la sua lucida lettura. L’analisi si è concentrata sulla serrata volata per il primo posto. Il compito primario di Massimiliano Allegri sarà quello di mantenere un’assoluta calma all’interno dello spogliatoio del Milan. Il mister dovrà isolare il gruppo dalle continue pressioni esterne, puntando a vincere ogni singola sfida per alimentare le speranze di rimonta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Matri non ha dubbi sulla corsa Champions: «Alla fine penso sarà questa la quarta squadra a qualificarsi per il prossimo anno»

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