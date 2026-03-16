In un'intervista rilasciata a CalcioNews24, un ex calciatore e commentatore ha criticato gli arbitri definendoli mediocri e ha suggerito l’introduzione del VAR a chiamata. Ha inoltre commentato la corsa alla qualificazione in Champions League, affermando che la Juventus ha il calendario più semplice, anche se ha lasciato aperti alcuni dubbi su questa affermazione.

Padovan in un’intervista a CalcioNews24 si è soffermato su diversi temi e ha parlato anche del VAR e della corsa Champions. Le dichiarazioni. Intervistato in esclusiva da CalcioNews24, Giancarlo Padovan ha affrontato diversi temi e si è soffermato anche su VAR e corsa Champions. VAR – « Non solo sono favorevole, sono anche convinto, non dico dalla prossima stagione ma da quelle successive, che verrà inserito il VAR a chiamata anche considerando il successo ottenuto da questa innovazione in Serie C. Sono quasi sparite le polemiche perché il VAR a chiamata ti responsabilizza. L’allenatore può intervenire se vede qualcosa che non va. In quel caso l’arbitro va a vedere le telecamere e se c’è qualcosa bene, altrimenti ti sei giocato un bonus e lo hai perso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovan contro gli arbitri: «Sono mediocri. Servirebbe il VAR a chiamata. Corsa Champions? La Juve ha il calendario più facile, ma…»

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