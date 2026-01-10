Ravezzani | Il Milan fatica con le piccole | ecco il motivo Poi parla di Modric e Leao

Fabio Ravezzani analizza la difficile performance del Milan contro le squadre di livello inferiore, evidenziando le cause di questa difficoltà. Nel suo commento su X, il direttore di 'TeleLombardia' commenta anche le recenti prestazioni di Modric e Leao, sottolineando l’importanza di migliorare la consapevolezza e la concentrazione per affrontare al meglio le sfide del campionato.

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato - con un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' - Milan-Genoa 1-1, ennesimo passo falso dei rossoneri di Massimiliano Allegri contro una 'piccola'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

