Nel primo giorno di convivenza al Grande Fratello Vip, Raul Dumitras ha già scatenato tensioni, entrando in lite con Ibiza e rivelando dettagli sulla sua ex, Martina. La discussione tra i concorrenti ha attirato l’attenzione, mentre Dumitras ha condiviso alcune sue esperienze passate, creando già un clima di confronto nella Casa. Il reality show si appresta a partire, ma l’atmosfera si fa calda fin dalle prime ore.

Il nuovo Grande Fratello Vip deve ancora partire ufficialmente, ma nella Casa più spiata d’Italia il clima è già incandescente. Tra i concorrenti entrati in anticipo c’è Raul Dumitras, volto noto al pubblico dei reality per la sua partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzata Martina De Ioannon. In poche ore, il concorrente romano è riuscito a catalizzare l’attenzione sia per un acceso confronto con la modella Ibiza Altea, sia per alcune dichiarazioni pungenti sulla sua storia passata. Le telecamere non sono ancora entrate nel vivo del reality, ma le prime dinamiche stanno già facendo discutere pubblico e social. E al centro del caos, ancora una volta, sembra esserci il passato sentimentale di Dumitras. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Raul Dumitras crea già tensione al GF Vip: lite con Ibiza e confessione sulla ex Martina

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