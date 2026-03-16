Nella Casa del GF Vip 8, si è verificato un primo scontro tra Raul Dumitras e Ibiza Altea. La lite è iniziata in cucina, quando Raul ha reagito alle patate con la buccia, suscitando l’irritazione di Ibiza, che ha respinto le sue scuse. La discussione si è svolta davanti agli altri concorrenti, segnando il primo momento di tensione ufficiale del reality.

Nella Casa scoppia già la prima tensione tra Raul Dumitras e Ibiza Altea. Tutto nasce in cucina quando lui reagisce alle patate con la buccia: la concorrente si infastidisce e respinge le scuse. Manca ormai pochissimo all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 8: la prima puntata del reality andrà in onda domani 17 marzo. Nel frattempo la casa ha già iniziato ad animarsi: quattro concorrenti sono infatti entrati venerdì scorso per dare il via alla convivenza. Si tratta di Adriana Volpe, Renato Biancardi, Raul Dumitras e Ibiza Altea. E proprio gli ultimi due protagonisti sono stati al centro della prima discussione di questa ottava edizione del reality. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip 8, le patate di Ibiza Altea innescano la prima lite con Raul Dumitras

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