Rapinano un negozio e feriscono alla testa il proprietario | arrestati due minorenni a Palermo

Due minorenni, di 15 e 16 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri di Palermo con l’accusa di aver rapinato un negozio e ferito alla testa il proprietario. Un giovane di 19 anni è stato denunciato per i medesimi reati. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ricostruire l’accaduto e di assicurare alla giustizia i responsabili.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, hanno arrestato due minorenni di 15 e 16 anni e, denunciato, un 19enne, tutti ritenuti responsabili di rapina impropria e lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti su segnalazione del Numero Unico di Emergenza "112", all'interno di un centro commerciale dove è stata segnalata la presenza di una persona ferita alla testa.

Attimi di terrore nel negozio dove l'uomo ha fatto irruzione armato e ha aggredito il dipendente che ha reagito alla rapina

