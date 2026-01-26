A Milano, una coppia è stata vittima di una rapina e di un ricatto che ha coinvolto richieste di denaro e rapporti sessuali. L’episodio si è verificato tra il 25 e il 26 gennaio in zona Navigli, dove cinque giovani hanno aggredito un uomo e una donna, sottraendo oggetti di valore. Un 20enne è stato arrestato in relazione a quanto accaduto, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza urbana nella città.

Una coppia di amici, un uomo e una donna, è stata rapinata e ricattata per le strade di Milano. Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, un sudamericano di 31 anni e una donna di 32, si trovavano in zona Navigli quando in piazzale Porta Genova sono stati assaliti da un gruppo di cinque ragazzi e uno di loro ha sottratto all’uomo collana d’oro, portafogli e cellulare. Poco più tardi, l’amica della vittima ha composto il numero del telefono rubato e ha chiesto un appuntamento per riavere il maltolto dai rapinatori: in cambio, loro hanno chiesto del denaro e una prestazione sessuale. L’accordo è avvenuto ma al luogo d’incontro stabilito – piazza Duca d’Aosta – si sono presentati i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aggrediscono e rapinano una coppia, poi chiedono in cambio sesso e denaro: arrestato 20enne a Milano

Approfondimenti su aggrediscono rapinano

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su aggrediscono rapinano

Argomenti discussi: Aggressione e rapina a bordo di un treno: due persone denunciate; Accerchiano, picchiano e rapinano due giovani a Brescia: cinque arresti, due sono minori; Spedizione punitiva dopo una lite al Colosseo. Accoltellati due ventenni; Brescia, violenta aggressione alla stazione dei pullman: rapinano e picchiano due uomini, cinque arresti.

Tenta una rapina e aggredisce gli agenti a Napoli: arrestato, era evaso dai domiciliariNelle scorse ore, il personale dell’Unità Operativa IAES (Polizia Giudiziaria) ha tratto in arresto un cittadino napoletano di 29 ... internapoli.it

Rapina un minorenne e aggredisce il padre della vittima a Vercelli, arrestato pregiudicatoA Vercelli un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare e aggredire un minorenne. Decisivo l'intervento della Polizia. virgilio.it

Rapinano un uomo e aggrediscono il capotreno alla stazione ferroviaria di Imperia. Un uomo e una donna sono stati arrestati dai poliziotti delle #volanti della questura di Imperia. Leggi tutto https://www.poliziadistato.it/articolo/15695f8acf0867a800375207 - facebook.com facebook

Aggrediscono turisti con un bastone: tentata rapina in pieno centro, arrestati un 24enne e un minore x.com