Rapinano un minore del motorino poi si scagliano anche contro i carabinieri | arrestati un 21enne e un 25enne

Nelle prime ore di sabato 14 marzo 2026, i Carabinieri di Caravaggio hanno arrestato due giovani, di 21 e 25 anni, residenti nel paese. I due sono accusati di aver rapinato un minore del motorino e successivamente di aver aggredito anche i carabinieri intervenuti sul posto. I militari hanno portato a termine le operazioni di cattura e messa in stato di fermo.

Nelle prime ore di sabato 14 marzo 2026, i Carabinieri della Stazione di Caravaggio hanno tratto in arresto due giovani residenti a Caravaggio, M.B. 25enne italiano, e A.G.G., 21enne rumeno, ritenuti responsabili di una rapina aggravata e, per quanto riguarda il solo 21enne, anche di resistenza a Pubblico Ufficiale. L’intervento dei Carabinieri è scattato intorno alle 2 del mattino, a seguito della segnalazione di una rapina avvenuta in Piazza SS. Fermo e Rustico ai danni di un diciassettenne. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due indagati avrebbero avvicinato la vittima e l’avrebbero spintonata impossessandosi del suo ciclomotore. Durante l’azione, A. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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