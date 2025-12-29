La movida violenta di Crema | prima la rissa in piazza poi in quattro si scagliano contro i carabinieri

A Crema, nelle ore della movida, si sono verificati episodi di violenza tra giovani, culminati in una rissa in piazza. Successivamente, quattro persone si sono scagliate contro i carabinieri intervenuti sul posto. L’evento ha richiamato l’attenzione sulle criticità legate alla sicurezza durante i momenti di aggregazione serale in città. La situazione è sotto controllo e le indagini sono in corso.

Crema (Cremona), 29 dicembre 2025 – Ai margini della movida la resa dei conti tra due gruppi di giovani, che danno vita a una maxi rissa. Solo l’intervento di diverse pattuglie dei carabinieri ha evitato il peggio. Alla fine un ragazzo, con precedenti, è stato denunciato in quanto dopo essere stato fermato dai militari si è scagliato contro di loro. Il servizio di controllo. Intorno alle 2 di ieri notte le pattuglie della stazione di Montodine e del Radiomobile di Crema stavano effettuando un servizio di vigilanza nei pressi dei giardini di porta Serio e di piazza Garibaldi dove spesso, le notti dei weekend, si creano problemi di sicurezza pubblica tra persone che escono dai locali e che, a volte, litigano e arrivano alle mani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La movida violenta di Crema: prima la rissa in piazza, poi in quattro si scagliano contro i carabinieri Leggi anche: Danno in escandescenze dopo l’incidente: in quattro si scagliano contro i carabinieri Leggi anche: Lotta alla mala movida, Daspo urbano per quattro persone dopo una violenta Rissa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La movida violenta di Crema: prima la rissa in piazza, poi in quattro si scagliano contro i carabinieri - In dieci si affrontano nei giardini di Porta Serio, poi il fuggi fuggi all’arrivo delle gazzelle. ilgiorno.it

