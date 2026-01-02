Aggressione di Capodanno in centro a Roma | borseggiatori si scagliano contro carabinieri arrestati

Nella serata di Capodanno, in piazza dell'Aracoeli a Roma, si è verificata una colluttazione tra carabinieri e alcuni borseggiatori, che hanno tentato di sfuggire all’arresto. Due donne sono state successivamente arrestate. L’incidente ha coinvolto le forze dell’ordine durante le operazioni di controllo in occasione delle festività, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza nel centro storico della capitale.

Colluttazione in piazza dell'Aracoeli a Roma la sera del primo dell'anno. Borseggiatori hanno aggredito i carabinieri e sono scappati, arrestate due donne. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

