Aggressione di Capodanno in centro a Roma | borseggiatori si scagliano contro carabinieri arrestati

Nella serata di Capodanno, in piazza dell'Aracoeli a Roma, si è verificata una colluttazione tra carabinieri e alcuni borseggiatori, che hanno tentato di sfuggire all’arresto. Due donne sono state successivamente arrestate. L’incidente ha coinvolto le forze dell’ordine durante le operazioni di controllo in occasione delle festività, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza nel centro storico della capitale.

Omofobia, sabato 4 il presidio “Mani e baci” a Roma dopo l’aggressione di Capodanno - L’appuntamento è per domani, sabato 4 gennaio, in piazza Roberto Malatesta a Roma, a partire dalle 17. quotidiano.net

Aggressione omofoba in centro a Roma, denunciati tre 17enni - Tre ragazzi romani, di 17 anni, gravemente indiziati di essere gli autori della brutale aggressione omofoba avvenuta nella notte tra sabato 13 e domenica 4 settembre scorsi di cui fu vittima un ... ansa.it

Notte di Capodanno segnata dalla violenza a Vallo della Lucania, dove i festeggiamenti in piazza Vittorio Emanuele sono stati interrotti da una grave aggressione. Un medico, Raffaele Pacente, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure nec - facebook.com facebook

18enne accoltellato in piazza del Duomo a Firenze la notte di Capodanno. Vicino al Battistero l'aggressione, indagini dei carabinieri #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.