Nella notte, dei malviventi sono entrati nell’abitazione di Neil El Aynaoui, calciatore della AS Roma, situata a Castel Fusano. I ladri hanno immobilizzato il calciatore e lo hanno rinchiuso in una stanza, portando via alcuni oggetti di valore. La vicenda si è conclusa senza feriti e le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi.

Rapina nella notte nell’abitazione del calciatore della AS Roma Neil El Aynaoui, situata nella zona di Castel Fusano, sul litorale romano. Intorno alle tre del mattino una banda composta da sei uomini, vestiti di nero, armati di pistola e con il volto coperto, ha fatto irruzione nell’abitazione dopo aver forzato la grata di una finestra del salone. Una volta all’interno, i rapinatori hanno radunato gli occupanti della casa, il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna, chiudendoli in una stanza per impedire qualsiasi reazione. I malviventi hanno quindi rovistato nell’abitazione portando via diversi oggetti di valore: gioielli per un valore stimato di circa 10 mila euro, un orologio Rolex e alcune borse griffate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rapina in casa di El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanza

Articoli correlati

Leggi anche: Real Madrid su El Aynaoui: accelerazione sul centrocampista della Roma

Leggi anche: El Aynaoui rapinato in villa, il giocatore della Roma e la sua famiglia sequestrati e minacciati. «Erano 6 uomini con pistole vestiti di nero»

Contenuti utili per approfondire Rapina in casa di El Aynaoui il...

Temi più discussi: Treviso, tre armati suonano alla porta e fanno irruzione a casa di un dentista: Pestato e rapinato, ho temuto per i miei figli; Rapina a casa del dentista, in azione la stessa banda che assaltò la villa dei Doimo; Brutale rapina in villa ieri sera, dentista malmenato. Arrestato uno dei banditi; Rapina in casa, lei riesce a scappare e a chiamare i carabinieri.

Rapina in casa di El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanzaIntorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone ... ilgiornale.it

Rapina in casa per El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanza con madre e fidanzataNotte di terrore per il calciatore della Roma, che ha subito una rapina nella sua abitazione. El Aynaoui, la madre, la compagna e il fratello della compagna sono stati chiusi in una stanza da una band ... fanpage.it

Il rapper Baby Gang arrestato ancora, porto abusivo di armi e rapina: tutte le (nuove) accuse - facebook.com facebook

Baby Gang arrestato per maltrattamenti, armi e rapina x.com