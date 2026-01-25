Real Madrid su El Aynaoui | accelerazione sul centrocampista della Roma

Il Real Madrid mostra interesse per Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, dopo le sue recenti prestazioni con il Marocco in Coppa d’Africa. La società madrilena valuta un possibile trasferimento, considerando il talento emergente del giocatore. La trattativa, ancora in fase iniziale, potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare il reparto mediano della squadra.

Il Real Madrid accelera sul mercato e mette gli occhi su Neil El Aynaoui. Il centrocampista della Roma ha attirato l’attenzione dei blancos dopo le prestazioni con il Marocco in Coppa d’Africa, dove si è imposto come uno dei profili più interessanti del torneo. Nelle ultime ore, dagli ambienti vicini al giocatore filtra un interesse concreto: il Real avrebbe inserito El Aynaoui tra gli obiettivi e sarebbe pronto ad accelerare nella corsa al suo acquisto. Un segnale chiaro, che arriva mentre il centrocampista continua a crescere sotto i riflettori internazionali. Neil El Aynaoui sur les tablettes du Real Madrid. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, El Aynaoui: addio possibile, le ultime sul centrocampista | CMNeil El Aynaoui, centrocampista marocchino, ha recentemente concluso una brillante partecipazione alla Coppa d’Africa con la nazionale.

Leggi anche: Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui ed El Shaarawy in gol, infortunio per Koné

