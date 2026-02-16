Rapina in via Mazzini a Bologna barista aggredita mentre insegue il ladro
Una rapina in via Mazzini a Bologna ha portato all’aggressione di una barista, dopo che aveva cercato di recuperare i soldi rubati. La donna era intenta a inseguire il ladro che aveva appena svaligiato il locale, quando quest’ultimo l’ha colpita con violenza. Un passante ha assistito alla scena e ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine.
Il malvivente aveva preso il contenitore delle mance con circa 90 euro. Intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, indagini in corso Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in via Mazzini a Bologna, dove una giovane barista è stata aggredita da un malvivente dopo aver tentato di recuperare il denaro appena sottratto dal locale. Secondo le prime informazioni, l’uomo si era impossessato di un piccolo contenitore con le mance, all’interno del quale c’erano circa 90 euro. La barista, una ragazza sulla ventina, lo ha inseguito nel tentativo di riprendersi la refurtiva, ma è stata colpita con alcuni pugni alla testa dal ladro, che è poi riuscito a fuggire.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Ladro fugge con il barattolo delle mance: barista lo insegue e viene presa a pugni
Un uomo ha rubato il barattolo delle mance dal bancone di un bar a Bologna, e il barista ha tentato di fermarlo.
