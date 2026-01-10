Massimo Lopez rapinato al ristorante il sindaco di Sassari insegue il ladro e recupera le refurtiva

Un episodio insolito si è verificato a Sassari, dove il sindaco ha inseguito e recuperato la refurtiva dopo una tentata rapina ai danni di Massimo Lopez al ristorante. L’evento, che avrebbe potuto avere conseguenze negative, si è invece trasformato in un episodio da ricordare con sorriso, dimostrando come reazioni tempestive possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

Poteva concludersi con una denuncia e una serata rovinata, oltre al danno economico, invece la tentata rapina ai danni di Massimo Lopez si è trasformata in un episodio sul quale sorridere e scherzare. Già, perché a sventare il furto ai danni del comico è stato il sindaco di Sassari, città dove il comico si trovava l'8 gennaio per una serata a teatro. " Ho conosciuto Spiderman, ora voglio seguire la scia di Mascia ", ha ironizzato Lopez, raccontando quanto accaduto sulle pagine de La Nuova Sardegna. Il furto fuori dal ristorante. L'attore, che è tra i giurati della nuova edizione del programma " Tali e quali" condotto da Nicola Savino, si trovava in Sardegna insieme al collega Tullio Solenghi per un evento, quando poco prima delle ore 23 è stato vittima di una rapina.

