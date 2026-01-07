Sventato un tentativo di rapina nell' ufficio postale di Gravina di Catania

Nella serata del 5 gennaio, nell’ufficio postale di Gravina di Catania in via Giovanni Strano 4, è stato evitato un tentativo di rapina. L’intervento tempestivo ha impedito che l’evento si concretizzasse, garantendo la sicurezza del personale e dei clienti presenti. L’episodio viene segnalato come un esempio di attenzione e collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

Nel tardo pomeriggio dello scorso 5 gennaio, un tentativo di rapina è stato sventato nell’ufficio postale di Gravina di Catania, in via Giovanni Strano 4. Le segnalazioni dal "pulsante rapina" sono giunte alla "situation room" di Poste Italiane di Genova, che ha immediatamente allertato le forze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sventato un tentativo di rapina nell'ufficio postale di Gravina di Catania Leggi anche: Firenze: rapina con pistola all’ufficio postale di Ugnano, arrestato 45enne italiano Leggi anche: Rapina all’ufficio postale a Maddaloni da 75mila euro: scarcerato 31enne di Giugliano Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ladri tentano di entrare in azienda a Bitonto: furto sventato dai vigilantes; Assalto notturno al bancomat: ladri in fuga col bottino dopo l'esplosione; Casalnuovo di Napoli, sventato assalto al bancomat della Banca Intesa Sanpaolo; Rapina alla farmacia Nonantolana: uomo minaccia con un cacciavite e ruba la cassa – VIDEO. Sventato un tentativo di rapina nell'ufficio postale di Gravina di Catania - Nel tardo pomeriggio dello scorso 5 gennaio, un tentativo di rapina è stato sventato nell’ufficio postale di Gravina di Catania, in via Giovanni Strano 4. cataniatoday.it

Sventata rapina alle Poste di Gravina di Catania: nel mirino una coppia di malviventi - Sventata la rapina, grazie alle diverse misure di sicurezza aziendali, alla sede di Poste Italiane locata a Gravina di Catania ... newsicilia.it

Tentata rapina alle poste di Gravina di Catania: sistemi di sicurezza sventano il colpo - Tentata rapina alle poste di Gravina di Catania, nel tardo pomeriggio del 5 gennaio, in via Giovanni Strano. meridionews.it

https://www.primatv.tv/2026/01/07/sventato-un-tentativo-di-rapina-alle-poste-di-gravina/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.