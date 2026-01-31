Fallito un furto con esplosivo nell' ufficio postale di San Giovanni Galermo

Questa notte, alcuni malviventi hanno tentato di assaltare l’ufficio postale di San Giovanni Galermo con un’esplosivo. La banda ha piazzato una bomba per cercare di scardinare la cassaforte, ma l’operazione è fallita. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono evidenti. La polizia sta indagando per capire chi ci fosse dietro l’attacco.

Un nuovo assalto con esplosivo ad un ufficio postale catanese. Questa volta i malviventi sono entrati in azione nel quartiere di San Giovanni Galermo, piazzando una bomba, durante la notte, per tentare di rubare la cassaforte.I loro propositi sono però falliti. Per evitare ben più gravi conseguenze, i ladri - tre persone non ancora identificate - sono fuggiti a bordo di un'auto prima dell'arrivo dei carabinieri del comando provinciale etneo, che indagano sulla vicenda. L'ultimo caso analogo risale allo scorso 27 dicembre.

