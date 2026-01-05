rapina in villa a bologna con sequestro di persona in manette un 19enne albanese

Un giovane di 19 anni albanese è stato arrestato a Bologna con l'accusa di aver commesso una rapina aggravata in una villa di via Marco Emilio Lepido, nel dicembre 2024. L'episodio, caratterizzato anche dal sequestro di persona, è stato oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine. L’arresto si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla criminalità in provincia, garantendo maggiore sicurezza nelle aree residenziali.

Bologna, 5 gennaio 2026 - Rapina aggravata in abitazione con sequestro di persona: con queste accuse è finito in manette un uomo, gravemente indiziato di aver messo a segno una rapina in via Marco Emilio Lepido, ai confini con Anzola, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2024. Terrore soprattutto per un ragazzino di 17 anni, che era solo in casa al momento dei fatti. Fu legato, mani e piedi, con delle fascette di plastica, mentre la banda di ladri - almeno tre i soggetti coinvolti - ha svaligiato l'intera villa. Nei guai, ora, è finito un cittadino albanese di 19 anni, già gravato da precedenti specifici per rapina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

