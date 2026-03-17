Un raid ha coinvolto diverse aree tra Dubai e il Kurdistan iracheno, con obiettivi che includono il terminal di Fujairah, l'aeroporto internazionale di Dubai e la base di al Udeid in Qatar. L'Iran ha risposto agli Stati Uniti con un avvertimento, paragonando la situazione a un Vietnam. La sequenza di eventi si è svolta tra queste località strategiche della regione.

Il terminal di Fujairah, l'aeroporto internazionale di Dubai, la base di al Udeid in Qatar, il Kurdistan iracheno. Sono alcuni degli obiettivi raggiunti dagli attacchi di ieri condotti dal Corpo dei Guardiani della Rivoluzione islamica. Così i pasdaran da un lato intendono rompere le catene infrastrutturali del Golfo e, dall'altro, con i missili lanciati verso Israele e le basi Usa lanciano un avvertimento ai registi dell'operazione "Ruggito del leone". Ovvero che si troveranno di fronte a un'altra guerra del Vietnam se decideranno di intervenire sul terreno. La giornata bellica, sponda Teheran, inizia con un attacco al Comando di supporto... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Raid da Dubai al Kurdistan. L'Iran agli Usa: sarà un Vietnam

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