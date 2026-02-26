No alla vendita di Palazzo Labia il comune convoca la Rai e la soprintendenza

Il consiglio comunale di Venezia ha espresso nuovamente il suo rifiuto alla vendita di Palazzo Labia, storico edificio sede della Rai dal 1964. La questione riguarda il piano di alienazioni proposto dall’azienda, che prevede il trasferimento del servizio pubblico radiotelevisivo da Cannaregio. Il municipio ha deciso di convocare incontri con la Rai e la soprintendenza per discutere le implicazioni di questa operazione.

Nuova mozione unanime del consiglio comunale dopo quella del 2024, chiesta una commissione per ascoltare i vertici dell'azienda: «La sede deve rimanere a Venezia». Verifica sui vincoli culturali possibili Il consiglio comunale di Venezia è tornato a votare contro la vendita di Palazzo Labia, sede Rai dal 1964 che l'azienda ha posto da tempo - e recentemente confermato - nel piano delle alienazioni, e contro il conseguente trasferimento del servizio pubblico radiotelevisivo da Cannaregio alla terraferma veneziana. L'occasione è stata una mozione presentata da Monica Sambo (Pd) che però maggioranza e opposizione hanno tenuto a votare insieme, consci della rilevanza del tema e del fatto che già esponenti della giunta si sono esposti con forza contro l'ipotesi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

