Raffaella Carrà spunta il figlio adottivo segreto | è l’ex segretario e manager

È stato scoperto che Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto, che era anche il suo ex segretario e manager. Il figlio adottivo è considerato l’unico erede legittimo del patrimonio della cantante italiana, inclusi i diritti d’immagine e d’autore delle sue opere. La notizia si basa su quanto riportato da fonti ufficiali.