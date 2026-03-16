Raffaella Carrà spunta il figlio adottivo segreto | è l’ex segretario e manager
È stato scoperto che Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto, che era anche il suo ex segretario e manager. Il figlio adottivo è considerato l’unico erede legittimo del patrimonio della cantante italiana, inclusi i diritti d’immagine e d’autore delle sue opere. La notizia si basa su quanto riportato da fonti ufficiali.
(Adnkronos) – Raffaella Carrà aveva "un figlio adottivo segreto" che è quindi anche "l'unico erede legittimo del patrimonio della grande artista italiana, oltre che dei diritti d'immagine e d’autore delle sue opere". Si chiama "Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma, dove dirige la Arcoiris Edizioni Musicali di cui. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
Spunta un «figlio adottivo segreto» di Raffaella Carrà: «È Gian Luca Pelloni Bulzoni, il suo segretario. Ora è erede unico»Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto che è quindi anche l'unico erede legittimo del patrimonio della grande artista italiana, oltre che...
Spunta un “figlio adottivo segreto" di Raffaella Carrà: è il suo segretario Gian Luca Pelloni Bulzoni, ora anche erede unicoUna rivelazione inattesa e clamorosa riporta al centro dell’attenzione la vita privata di Raffaella Carrà, una delle artiste più amate della...
Approfondimenti e contenuti su Raffaella Carrà
Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto. «È Gian Luca Bulzoni, suo segretario». Ora è anche unico eredeRaffaella Carrà, spunta un figlio adottivo e un unico erede legittimo: Gian Luca Pelloni Bulzoni. La notizia, rivelata in un'esclusiva del Corriere della Sera, emerge ... ilmessaggero.it
Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto: è Gian Luca Pelloni Bulzoni, suo ex segretario ed erede unicoSecondo il Corriere della Sera, la notizia emerge dalle carte di un procedimento giudiziario contro una società spagnola per il musical Ballo ... huffingtonpost.it