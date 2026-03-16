Dopo quasi cinque anni dalla sua scomparsa, si è scoperto che Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo che fino a ora non era stato reso noto. L’unico erede legittimo dell’artista bolognese è questa persona, la quale rimane sconosciuta pubblicamente. La notizia emerge da fonti vicine alla famiglia e cambia la narrazione sulla vita privata della cantante.

L’unico erede legittimo di Raffaella Carrà è suo figlio. A quasi cinque anni di distanza dalla sua morte, si scopre che l’artista bolognese aveva un figlio adottivo segreto. Si chiama Gian Luca Pelloni Bulzoni, classe 1964, nato a Ferrara e residente a Roma; per tutti era unicamente il segretario personale e manager della Carrà. Una persona a lei vicina, la più cara, al punto che Raffaella intraprese con successo la strada dell’adozione, emersa soltanto oggi dal testo di una ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio scorso. La notizia – come riporta il Corriere – arriva in maniera del tutto casuale: per un contenzioso giudiziario con una società spagnola per il musical teatrale Ballo ballo, di cui Pelloni Bulzoni aveva chiesto l’ inibitoria alla realizzazione per l’assenza del suo consenso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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RAFFAELLA CARRÀ aveva un figlio adottivo segreto

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