Raffaella Carrà chi è il figlio adottivo segreto

Da dilei.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi cinque anni dalla sua scomparsa, si torna a parlare di Raffaella Carrà in relazione a un segreto che ha sempre mantenuto riservato: l’esistenza di un figlio adottivo di nome Gian Luca Pelloni Bulzoni. Questo figlio, rimasto nell’ombra per molti anni, è ora indicato come il suo unico erede universale.

A quasi cinque anni dalla sua scomparsa, si torna a parlare di Raffaella Carrà per un segreto custodito con la sua proverbiale riservatezza: l’esistenza di un figlio adottivo, Gian Luca Pelloni Bulzoni, rimasto nell’ombra per decenni e oggi indicato come il suo unico erede universale. Una notizia emersa in modo del tutto casuale, dal testo di un’ordinanza del Tribunale di Roma datata 6 febbraio 2026. Chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni?. Per tutti era “solo” il suo segretario personale, l’ombra fedele che l’accompagnava dietro le quinte dei suoi successi più grandi. Classe 1964 e nato a Ferrara, Gian Luca Pelloni Bulzoni è stato per trent’anni il braccio destro di Raffaella Carrà, l’uomo che gestiva la sua agenda e la sua casa discografica, la Arcoiris Edizioni Musicali. 🔗 Leggi su Dilei.it

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