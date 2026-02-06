Enzo Paolo Turchi ha avuto diverse fidanzate prima di Carmen Russo. Tra queste, ci sono state la cantante Sylvie Vartan e la ballerina Lola Falana. Con quest’ultima, si trasferì in Spagna, ma la relazione portò anche a qualche attrito con Raffaella Carrà.

Tra le ex fidanzate di Enzo Paolo Turchi, ci risultano Sylvie Vartan e la ballerina Lola Falana, con la quale si trasferì in Spagna, una relazione che causò degli attriti con Raffaella Carrà. Enzo Paolo Turchi ha raccontato che si innamorò di Falana e la seguì in Spagna, poi lei lo lasciò e lui tornò in Italia. Il loro rapporto, spiegò Enzo, causò qualche attrito tra lui e la Carrà, per una questione di gelosie artistiche, ma anche gelosie sentimentali tra lui e Carmen, qualche anno dopo! Paolo Turchi raccontò che quando iniziò la sua storia con la Falana, la Carrà si ingelosì, perché ballava più con Lola che con lei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le ex fidanzate di Enzo Paolo Turchi, prima di Carmen Russo, Sylvie Vartan e Lola Falana (per lei litigò con Raffaella Carrà)

Approfondimenti su Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi annunciano una novità significativa per il nuovo anno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Enzo Paolo Turchi

Argomenti discussi: Gerry Scotti, la ex moglie e la compagna: chi sono le donne del conduttore Mediaset; La svolta di Vannacci azzoppa la Lega in Toscana, addio alla Regione: chi sono quelli che seguono l'ex generale; Chi sono i parlamentari che potrebbero seguire Vannacci in Futuro Nazionale; Abilitazione per chi ha altra abilitazione o specializzazione sostegno: percorso ex art.13 con attività sincrona online al 100%. Pillole di Question Time.

Chi sono le ex fidanzate di Enzo Paolo Turchi, prima di Carmen Russo, Sylvie Vartan e Lola Falana (per lei litigò con Raffaella Carrà)Tra le ex fidanzate di Enzo Paolo Turchi, ci risultano Sylvie Vartan e la ... msn.com

Chi sono le ex compagne di Ezio Greggio: dalla moglie Isabel a Nataly Ospina/ Oggi ha una fidanzata?Chi sono le ex compagne di Ezio Greggio? Dall'amore con la moglie Isabel alle storie con donne molto più giovani di lui. L'ultima Nataly Ospina ... ilsussidiario.net

Mons. Francesco Gioia, delegato pontificio, con padre Enzo Paolo Poiana, nel giorno del suo insediamento come nuovo Rettore della Basilica di sant'Antonio (18.9.2005). facebook