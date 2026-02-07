Enzo Paolo Turchi ha fatto un passo falso a Ciao Maschio. Dopo aver rivisto un video con Raffaella Carrà, l’ex ballerino ha detto che da ragazzi giocavano a scopone in camera, scatenando risate tra il pubblico. La sua gaffe ha preso tutti di sorpresa, creando un momento imbarazzante e divertente.

Dopo aver visto un video di se stesso con Raffaella Carrà, a Ciao Maschio Enzo Paolo Turchi ha commesso una terribile gaffe che ha generato ilarità tra i presenti Ospite a Ciao Maschio Enzo Paolo Turchi. Nunzia De Girolamo, la conduttrice, gli ha mostrato un video del passato mentre ballava con Raffaella Carrà, sulle note di Roma nun fa la stupida stasera. Nel commentare quel video, incalzato da Gigi e Ross, anch’essi ospiti, il coreografo ha commesso una terribile gaffe. Ciao Maschio, Enzo Paolo Turchi: “Raffella era malata di scopa, scopone.” L’amicizia tra Enzo Paolo Turchi e Raffaella Carrà è stata una delle più solide e significative del mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ciao Maschio, gaffe di Enzo Paolo Turchi su Raffaella Carrà: “In camera giocavamo a scopone” | VIDEO

Approfondimenti su Raffaella Carrà

Enzo Paolo Turchi ha avuto diverse fidanzate prima di Carmen Russo.

