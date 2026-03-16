Durante una causa legale riguardante la società spagnola responsabile del musical “Ballo ballo”, si è scoperto che Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto. L’unico erede riconosciuto di Carrà è Gian Luca Pelloni Bulzoni, ex collaboratore. La vicenda ha portato alla luce questa informazione inaspettata, mentre il procedimento continuava davanti alle autorità giudiziarie.

Colpo di scena durante una causa giudiziaria che ha visto al centro la società spagnola che ha prodotto il musical teatrale “Ballo ballo”. È emerso infatti dal carteggio, come riporta il Corriere della Sera Roma, che non solo Raffaella Carrà, morta nel 2021, aveva un figlio adottivo segreto, ma che è anche l’unico erede legittimo del patrimonio dell’artista tra diritti d’immagine e d’autore. Il nome emerso è quello dell’ex collaboratore Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato nel 1964, che oggi dirige la Arcoiris edizioni musicali. Il nome è emerso perché proprio Bulzoni aveva chiesto alla società produttrice del musical contestato “l’inibitoria alla realizzazione, distribuzione, pubblicizzazione e rappresentazione, in qualsiasi forma e tramite qualunque mezzo, per l’assenza del suo consenso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto: l’ex collaboratore Gian Luca Pelloni Bulzoni è l’unico erede

Articoli correlati

Spunta un «figlio adottivo segreto» di Raffaella Carrà: «È Gian Luca Pelloni Bulzoni, il suo segretario. Ora è erede unico»Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto che è quindi anche l'unico erede legittimo del patrimonio della grande artista italiana, oltre che...

"Rossini vs Raffaella Carrà" per Collisioni a Francavilla al MareTorna Collisioni, il progetto ideato dall’associazione Identità Musicali Ets che mette in dialogo mondi musicali solo apparentemente lontani,...

Una selezione di notizie su Raffaella Carrà

Temi più discussi: Guardiagrele Opera presenta Carramba che Sogno! La magia di Raffaella Carrà rivive sul palco del Teatro Marrucino di Chieti; Rossini vs Raffaella Carrà per Collisioni a Francavilla al Mare; Achille Lauro e Raffaella Carrà possono davvero promuovere i musei italiani?; Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto. È Gian Luca Bulzoni, suo segretario. Ora è anche unico erede.

Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto. «È Gian Luca Bulzoni, suo segretario». Ora è anche unico eredeRaffaella Carrà, spunta un figlio adottivo e un unico erede legittimo: Gian Luca Pelloni Bulzoni. La notizia, rivelata in un'esclusiva del Corriere della Sera, emerge ... ilmessaggero.it

Raffaella Carrà, in una causa spunta un «figlio adottivo segreto»: «È Gian Luca Pelloni Bulzoni, il suo segretario. Ora è erede unico»Raffaella Carrà ha adottato il suo ex segretario personale e manager: a rivelarlo le carte di un procedimento con il quale l'uomo aveva chiesto di bloccare il musical realizzato da una società spagnol ... roma.corriere.it

Raffaella Carrà, Enrica Bonaccorti ed Eleonora Giorgi Tre donne straordinarie che hanno segnato la televisione e il cinema italiano con talento, eleganza e personalità. Amicizie nate sotto i riflettori ma diventate qualcosa di molto più profondo. Oggi ci piace im - facebook.com facebook