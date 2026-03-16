Raffaella Carrà spunta il figlio adottivo segreto L' ha adottato Gian Luca Pelloni Bulzoni è il suo erede

Da ilmessaggero.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è emerso che il figlio adottivo di Raffaella Carrà, Gian Luca Pelloni Bulzoni, è stato riconosciuto come suo erede. La cantante e conduttrice aveva spesso parlato di aver adottato il mondo, ma ora si scopre che ha adottato anche un figlio, mantenuto finora segreto. La notizia riguarda la sua famiglia e il legame con Pelloni Bulzoni, che si rivela essere il suo erede.

«Non sono diventata madre, e allora ho adottato il mondo», diceva Raffaella Carrà nelle interviste quando, regolarmente, arrivava l’insidiosa domanda sulla maternità. Peccato che la sua risposta - si è scoperto ieri - non fosse del tutto sincera. Perché un figlio, la regina del Tuca Tuca, ce l’aveva eccome: un figlio adottivo segreto, Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente da anni a Roma. Titolare della Arcoiris Edizioni Musicali, Pelloni Bulzoni (Pelloni è il vero cognome di Carrà) è stato un collaboratore fidato, segretario personale e manager di Raffaella Carrà. Tra le persone a lei più vicine, insieme a pochi altri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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